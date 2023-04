Giugliano, con il Potenza il match ball salvezza: assenti Di Dio e Eyango

Di Dio squalificato e Eyango costretto al forfait per un infortunio rimediato oggi in allenamento. Raffaele Di Napoli, tecnico del Giugliano, dovrà fare a meno di due importanti pedine nella gara che vedrà i tigrotti affrontare il Potenza.

Un match, quello che si disputerà domenica al Partenio-Lombardi di Avellino, decisivo per i gialloblu sia in ottica salvezza che per l'eventuale raggiungimento dei playoff. I lucani hanno due punti in più del Giugliano e sono reduci dalla battuta d'arresto rimediata in casa con il Monopoli.

«Il traguardo salvezza è vicinissimo - spiega Di Napoli - manca un punto per il coronamento del nostro sogno. Vogliamo chiudere in bellezza davanti ai nostri tifosi».