Giugliano, problemi di formazione contro il Taranto: mancheranno Piovaccari e Sorrentino

Assenze pesanti in casa Giugliano, che sabato ospita in casa il Taranto. I tigrotti dovranno fare a meno di Sorrentino e Piovaccari, i due attaccanti entrambi squalificati per due giornate dal giudice sportivo.

Per il tecnico Raffaele Di Napoli, dunque, ulteriori problemi e assenze che si aggiungono a quelle di De Rosa (out fino al termine della stagione) e Berman. Per Gladestony, il centrocampista brasiliano assente nelle ultime tre gare di campionato, si tenterà invece il recupero in extremis. Il nodo sarà sciolto soltanto nelle prossime ore. Il Giugliano è reduce da due pareggi, rimediati sul campo del Pescara e della Gelbison.