Giugliano, punto prezioso in casa del Pescara

Un pareggio (1-1) che vale oro per il Giugliano. A Pescara, i tigrotti di Raffaele Di Napoli portano via un punto con un gol di Sorrentino in pieno recupero.

La gara, almeno nella prima parte, è segnata dall'equilibrio.

I padroni di casa pungono in più di un'occasione, ma la retroguardia del Giugliano riesce a resistere bene alle sfuriate offensive degli adriatici, terza forza del campionato alle spalle di Catanzaro e Crotone. In avvio di ripresa i pescaresi passano in vantaggio con Merola. La partita sembra aver preso una brutta piega per gli uomini di Di Napoli, che però hanno il merito di non mollare. Sorrentino, dopo quattro minuti di recupero, regala ai tigrotti l'insperato pareggio.