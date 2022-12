I sogni del Giugliano: stadio pronto a gennaio e playoff da centrare

Giugliano sogna di riavere a disposizione il proprio stadio a partire da gennaio. I lavori di restyling proseguono al De Cristofaro e l'auspicio di tutti, società e tifosi in primis, è che possano terminare nell'arco di qualche settimana. La compagine di Di Napoli, quarta in classifica in coabitazione con la Juve Stabia, in piena zona playoff, prepara intanto la prossima trasferta: i gialloblu saranno di scena a Potenza, nel penultimo turno del girone d'andata.

Un match insidioso che arriva dopo il successo, ottenuto nei minuti di recupero, con il Foggia al Partenio-Lombardi di Avellino. «Squadra più forte anche di qualche distrazione o eccesso di confidenza - spiega il tecnico Raffaele Di Napoli - Abbiamo rischiato con il Foggia, pur dominando: a Potenza non potremo concederci momenti di blackout». Contro i lucani saranno assenti capitan Poziello e Piovaccari, entrambi infortunati.