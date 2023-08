Giugliano-Sorrento, Fusco sogna il debutto in serie C: «Dimostreremo di essere squadra»

Venerdì è campionato. Si parte con la nuova avventura in Lega Pro con il derby con il Giugliano allo stadio De Cristoforo, nobilitato dalla passerella televisiva (Sky, ora 20.45). Si parte in trasferta per un campionato in esilio per la indisponibilità del campo Italia. Negli ultimi giorni di mercato, intanto, la società ha concluso altri ingaggi per mettere a disposizione dell’allenatore Vincenzo Maiuri un organico adeguato al ruolo di neo promossa in serie C.

Due gli arrivi di ieri. Pietro Messori, nato a Modena il 29 dicembre del 2000, regista, cresciuto calcisticamente proprio nel vivaio dei “canarini” emiliani per poi approdare in C nelle fila del Mantova nella stagione 2021/2022. In due anni ha collezionato ben 50 apparizioni in campionato (32 delle quali da titolare). L’altro rinforzo, è un ritorno in maglia rossonera, Vincenzo Di Somma, nato a Napoli l’1 marzo del 1997, difensore centrale con esperienza in C sia nel Cosenza (2 presenze nel 2015/2016) che nel Potenza (54 partite e 2 reti) tra il 2018 ed il 2021.

Prima di esordire tra i professionisti, 6 presenze da giovanissimo con il Sorrento in D (2014/2015), lo scorso anno alla Paganese.

La sintesi, tra i riconfermati ed i nuovi calciatori, nell’analisi di Francesco Fusco, difensore centrale, un veterano della squadra. «Come lo scorso anno – spiega Fusco - ci siamo posti l’obiettivo di provare a vincere quante più partite è possibile sapendo logicamente quanto è difficile la categoria che andiamo ad affrontare ed il ruolo di matricola che reciteremo in un campionato nel quale per altro giocheremo sempre in trasferta. Noi che eravamo qui già in D stiamo accogliendo i nuovi arrivi con l’obiettivo di creare in fretta una famiglia perché il gruppo è alla base dei risultati e quindi, grazie anche al lavoro di mister Maiuri, ci stiamo assemblando per poter dimostrare di essere “squadra” sin dall’esordio di venerdì prossimo a Giugliano».