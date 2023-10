Giugliano-Taranto 2-1, la cura Bertotto funziona

Tre punti d'oro per il Giugliano, che supera in casa (2-1) un Taranto mai domo. Primo tempo di marca pugliese. La squadra di Capuano passa, in pieno recupero, con Cianci. Il Giugliano non sta a guardare e, pur soffrendo in qualche circostanza, riesce in contropiede a creare qualche grattacapo.

Nel secondo tempo De Sena e Bernardotto (splendida girata al volo dal limite dell'area) ribaltano il risultato. Finale ricco di occasioni. Il Taranto spinge, ma spreca troppo. I legni di Cianci e Orlando negano alla truppa di Eziolino Capuano il gol di quello che sarebbe stato un meritato pareggio.