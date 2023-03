Giugliano a caccia di un successo interno che manca da troppo tempo. Da tre mesi, dal match con il Foggia, che cadde al Partenio Lombardi lo scorso 4 dicembre. Gli uomini di Raffaele Di Napoli, reduci dal pareggio in casa della Gelbison, proveranno oggi contro il Taranto (inizio alle 14,30) a non sciupare l'ennesima occasione stagionale. I tre punti sono alla portata dei gialloblu, distanti pochi punti sia dalla zona playoff sia dal gruppone che spera di evitare i playout.

Di Napoli, però, deve fare fronte ai problemi nel reparto offensivo: mancheranno l'esperto Piovaccari e Sorrentino. Entrambi sono stati appiedati dal giudice sportivo e saranno rimpiazzati - salvo colpi di scena - da Salvemini e uno tra Rizzo e La Monica.

I pugliesi, sconfitti all'andata con una rete siglata allo scadere proprio dall'argentino Rizzo, hanno il dente avvelenato dopo il ko - condito da un mare di polemiche - rimediato sei giorni fa in quel di Potenza. L'ultima vittoria esterna del Taranto, guidato in panchina da Eziolino Capuano - anch'egli assente oggi per squalifica - risale allo scorso 18 dicembre, giorno in cui gli ionici espugnarono Messina. Poi, lontano dallo Iacovone, sono arrivati soltanto due punti in cinque gare. Il Giugliano, dal canto suo, non vince da cinque turni: è reduce infatti da tre pareggi e due sconfitte. Una squadra compatta e mai doma, quella allenata da Di Napoli, che ha spesso raddrizzato le gare in zona Cesarini.

Negli ultimi tre mesi, tuttavia, il rendimento interno ha subito un drastico calo. Colpa di qualche torto arbitrale, secondo la tesi a più riprese espressa dalla società, ma anche della sindrome del braccino corto.

Per la sfida odierna, Di Napoli dovrebbe schierare Sassi tra i pali, Ciro Poziello, Scognamiglio (o Biasiol) e Zullo in difesa. Di Dio, Felippe, Raffaele Poziello e Gladestony (o in alternativa Eyango) e Iglio in mediana, La Monica e Salvemini in prima linea. Rizzo, che sembra aver ritrovato una discreta condizione di forma, potrebbe sostituire in extremis La Monica. Lo staff sanitario è intanto al lavoro per recuperare Gladestony, assente negli ultimi tre turni per un infortunio muscolare. Al posto del brasiliano, se non dovesse farcela, è pronto Eyango. Raffaele Poziello, a segno con la Gelbison, si è ritagliato uno spazio importante all'interno del gruppo. Dopo tanta panchina, l'esperto trequartista - fratello di capitan Ciro - è oggi uno dei punti fermi dei gialloblu.

Con una nota diramata ieri, intanto, il Giugliano ha comunicato che «il centrocampista Roberto De Rosa è stato sottoposto a intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L'intervento - si legge nel comunicato del club - può considerarsi perfettamente riuscito. L'operazione si è tenuta presso la casa di cura San Francesco, a Telese Terme, ad opera del dottor Mario Conti e della sua équipe. Il calciatore seguirà ora un piano di recupero riabilitativo». Per De Rosa la stagione è da considerarsi finita. Il ds Antonio Amodio, infine, ha comunicato che il match Giugliano-Avellino, in programma il 15 marzo, si disputerà con ogni probabilità a porte aperte.