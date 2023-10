Giugliano-Taranto, Bertotto in conferenza stampa: «Gara insidiosa, Capuano è un grande allenatore»

Tutti arruolabili - eccezion fatta per gli squalificati Salvemini e Berardocco e forse per il febbricitante Eyango - per la sfida interna di domani con il Taranto. Valerio Bertotto, nuovo trainer del Giugliano, lo ha chiarito nel corso della conferenza stampa pre-gara.

L'ex calciatore dell'Udinese ha spiegato che il gruppo «è in crescita, anche sotto il profilo della condizione atletica». E ancora: «Giocheremo contro una squadra organizzata e allenata da un tecnico di assoluto valore, che conosce alla perfezione la categoria. Ho già deciso la formazione che scenderà in campo, ma credo non sia giusto anticiparla».

L'allenatore del Giugliano ha fatto riferimento anche ai concetti di gioco su cui sta lavorando da qualche giorno: «Lavoriamo in questa fase sui tempi delle giocate e degli inserimenti.

Non siamo ancora sempre lucidi quando ci approcciamo alla giocata». Giugliano-Taranto è in programma al De Cristofaro alle 18.30.