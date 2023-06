Giugliano, ora è ufficiale: Di Napoli resta alla guida della squadra

Tempo di riconferme in casa Giugliano. La società gialloblù - che aveva già prolungato il contratto al direttore sportivo Antonio Amodio - ha comunicato in queste ore di aver rinnovato l’accordo in scadenza, con prolungamento su base biennale, anche con il tecnico Raffaele Di Napoli. L'allenatore, che ha condotto la squadra alla salvezza nell'ultimo campionato, si lega dunque al club di Alfonso Mazzamauro fino alla stagione 2024/2025. Sul fronte calciatori, invece, probabile conferma per il difensore Walter Zullo. Andrà via, infine, il bomber Federico Piovaccari.