Giugliano, è ufficiale: gare interne ad Avellino. Si parte con la Viterbese

Da oggi è ufficiale: il Giugliano, neo promosso in serie C, giocherà le proprie gare interne al Partenio di Avellino. La società, in una nota, ha ringraziato il sindaco e l'amministrazione comunale della città irpina per la disponibilità dimostrata. L'esordio in campionato, contro la Viterbese, è previsto domenica: si giocherà alle 17,30. Il Partenio sarà utilizzato dal Giugliano fino al completamento dei lavori di riqualificazione dello stadio De Cristofaro di Giugliano. I tempi non sono ancora noti. Lavori a carico del Comune della terza città della Campania, non ancora iniziati e che verosimilmente si trascineranno fino alla fine dell'anno.