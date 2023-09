Picerno-Giugliano 4-0, umiliazione al Donato Curcio

Giugliano umiliato in quel di Picerno. Il match al Donato Curcio è un incubo per gli uomini di Di Napoli, sconfitti per 4-0. Gara si sblocca dopo appena un minuto: è un gran tiro dalla distanza di Guerra ad aprire le danze in casa lucana. Giugliano sotto choc e mai in partita.

Il Picerno sfiora il raddoppio in un paio di circostanze, ma il primo tempo si chiude con il vantaggio di misura. Nella ripresa, la formazione gialloblu crolla sotto i colpi dei padroni di casa. In avvio di ripresa, nell'arco di pochi minuti, vanno in gol Abou, su assist di Pagliai, e l'attaccante Albadoro. La reazione del Giugliano si fa attendere. In pieno recupero è Murano a siglare il gol del definitivo 4-0. Di Napoli, tecnico dei tigrotti, è a rischio esonero.