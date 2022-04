Gol da 80 metri: il portiere segna su rinvio e il Modena “vede” la B

Romanzesca è dire poco per la probabile promozione del Modena in serie B. Lo stadio Alberto Braglia ribolle di entusiasmo, con il +4 sulla Reggiana, a due giornate dalla fine, mantenuto al termine di un pomeriggio unico, nel freddo della pianura padana.

Vantaggio canarino a metà ripresa, di Pergreffi, l’Imolese ne aveva subiti 5, a Reggio, di recente, pareggia su rigore a 3’ dalla fine, con Liviero. Lì la squadra disegnata dal ds Davide Vaira mantiene la calma, inizia il recupero e il portiere Riccardo Gagno va al rinvio, è poco fuori dalla propria area, nota il collega Gianmaria Rossi fuori dai pali, calcia verso la porta, la palla rimbalza e il portiere dell’Imolese è beffato. «Ancora non mi rendo bene conto di quanto è avvenuto - racconta l'estremo goleador -, non ci credevo. "Vai sotto la curva", mi hanno detto i compagni, "e quando ti ricapita?". Dovessi subire un gol da portiere, ci rimarrei molto male, posso solo immaginare quanto sta provando in questo momento il collega. Mi spiace, spero che a me non capiti mai».

La Reggiana vince a Fermo per 2-1 e mantiene accesa la fiammella, il Modena per non farcela dovrebbe pareggiare le ultime due gare e i granata vincerle entrambe, in un derby infinito iniziato a settembre, giovedì può già essere promozione.

I precedenti

A livello professionistico, in Italia, non si ricordano gol da porta a porta, solo le reti dei portieri Rampulla (Cremonese) e Taibi (Reggina), Amelia (in Europa, con il Livorno) e Brignoli (Benevento, contro il Milan di Gattuso), nella storia, ma in area avversaria. Qualcosa all’estero, fra i dilettanti in Inghilterra, e poi nel campionato messicano Chivas-Veracruz, il portiere dei padroni di casa, Toño Rodriguez. In serie D, andò a bersaglio dalla propria porta Silvano Quintavalla, con il Brescello, di professione fa il vigile urbano e di recente è tornato fra i pali, a 56 anni.