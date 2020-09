Esordio con gol, subito il botto per Niccolò Romero che si conferma elemento importante nel nuovo scacchiere di Padalino, ma la sua marcatura non basta alla Juve Stabia per il primo successo stagionale contro il Monopoli: “Certo, per un attaccante quando fai gol è sempre bello – ha spiegato l’attaccante -, ma perdere poi la partita, e soprattutto per com’è arrivata la sconfitta, fa tanto male. Resta, però, la prestazione, la grinta, e la voglia di far bene che ci abbiamo messo. Ovviamente sotto l’aspetto fisico, essendo partiti tardi, qualcosa paghiamo, ma sono convinto che la partenza non sia da buttare”. Serve tempo, ed un mercato scintillante, per completare la rosa ed essere davvero competitivi: “Certo. Serve tempo, per crescere, per migliorare sotto tutti gli aspetti. Siamo una buona squadra, allenata da un tecnico navigato, pian piano usciremo fuori, ne sono più che convinto”. © RIPRODUZIONE RISERVATA