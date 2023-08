L'entusiasmo è altissimo ed era del tutto impensabile quattro mesi fa, quando l'Avellino deluse tutti con un finale da horror, polemiche, critiche amare ed un ambiente avvelenato.

Il lavoro duro e serio della triade dirigenziale capeggiata da Giorgio Perinetti e l'ennesimo impegno economico della proprietà hanno ricompattato una piazza che è capace di gesti di incredibile affetto e passione.

Gli oltre 4000 abbonamenti sottoscritti sino a ieri ne sono l'esempio evidente.

Un numero che potrebbe ancora crescere nelle prossime ore perché i botteghini dello stadio saranno aperti fino a stasera alle 19, termine ultimo per la sottoscrizione delle tessere perché da domani si passa alla vendita dei tagliandi.

Dodici euro la Sud e 25 la Montevergine laterale non sono pochi rispetto ai prezzi ultra convenienti degli abbonamenti.

A pochi metri dai botteghini gli operai dell'Alto Calore lavorano intanto senza sosta per riportare l'acqua all'interno dell'impianto di Via Zoccolari.

Per oggi pomeriggio gli interventi dovrebbero essere completati e si procederà finalmente alla pulizia dei bagni, in uno stato pessimo in occasione del memorial Criscitiello.

A Palazzo di Città si attende anche l'arrivo di un documento dalla Agenzia delle Entrate, ma la determina di affidamento è pronta e la firma della convenzione il passo successivo.

Per il pomeriggio di oggi è atteso il ritorno della squadra a casa, con una serie di dubbi che saranno sciolti solo in giornata.

Per i bar della Sud e della Terminio, ad esempio, la riapertura resta un miraggio: l'Avellino deve avere il tempo di poter procedere all'affidamento diretto, ma prima deve firmare appunto la convenzione.

Di certo per gli allenamenti lo stadio di Venticano resta a totale disposizione di Tito e compagni, ma è chiaro che nella squadra e nello staff tecnico c'è una certa preoccupazione legata alle incognite relative al terreno di gioco sintetico rimesso a nuovo, ma sul quale la squadra ha giocato solo in occasione della gara con la Folgore Caratese.

Senza creare alibi a se stesso e alla squadra, sempre al "Russo" di Venticano, Massimo Rastelli pure ieri pomeriggio ha proseguito nel suo lavoro specifico di preparazione in vista dell'esordio casalingo di sabato sera contro il Latina dell'ex Fella.

Un esordio atteso non solo dal pubblico ma dallo stesso gruppo, pronto a trasformare in energia positiva l'entusiasmo che cresce, tutto intorno, giorno dopo giorno.

Seguendo lo stesso copione di lunedì scorso, quando accolse nello spogliatoio Gabriele Gori, il tecnico di Pompei ha presentato al resto del gruppo Marco Armellino.

Il 34enne di Vico Equense, il cui biennale è stato ufficializzato ieri mattina in concomitanza con il suo arrivo da Modena insieme all'agente Maurizio De Rosa, si è subito tuffato nella nuova avventura partecipando a tutte le esercitazioni che hanno preceduto la classica partitella in famiglia.

Essendo il suo primo giorno in biancoverde, lo staff tecnico ha preferito gestirlo nel finale aggregandolo a D'Amico, che ha smaltito un affaticamento allenandosi in disparte con i degenti Mazzocco e Russo.

Al margine del gruppo, ma spesso coinvolti nelle esercitazioni, sono rimasti i partenti Matera, Rizzo, Casarini, Maisto e Trotta. Per quest'ultimo, trattandosi di un attaccante che comunque fa gola a parecchie squadre di Lega Pro, si è ieri registrato l'interessamento concreto della Pistoiese.

La pista toscana appare abbastanza percorribile anche perché la Casertana, che questa mattina conoscerà in maniera definitiva il suo destino con la sentenza del Consiglio di Stato, pratica un 4-3-3 poco congeniale alle caratteristiche dell'attaccante di Santa Maria Capua Vetere che vorrebbe rilanciarsi dopo una stagione passata ad adattarsi in un ruolo a lui poco congeniale.

È invece diviso tra la scelta di Mantova o Latina il giovane Maisto che, al termine della seduta, si è interfacciato spesso con il suo agente Claudio Parlato impegnato pure nella sistemazione di Antonio Matera sul quale sono sempre in pressing sia l'Audace Cerignola di Ivan Tisci che la Turris di Bruno Caneo.