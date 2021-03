Guidi: «Il Bisceglie riserva insidie, serve una Casertana concentrata»

Il gap di classifica che divide il Bisceglie dalla Casertana non inganna Federico Guidi. I falchetti partono favoriti ma il mister non vuole cali di concentrazione: «Dobbiamo dare continuità alle ultime prestazioni che sono state positive. Il Bisceglie ha fame di punti, deve tirarsi fuori dalla zona playout e le partite che mancano alla fine sono sempre di meno. Non possiamo consentirci di sbagliare atteggiamento».

Guidi prevede due partite in una: «I nostri avversari alternano momenti di grande pressione a fasi in cui abbassano il baricentro. Dovremo essere bravi ad interpretare in modo giusto entrambe le situazioni». Capitolo infortunati: Castaldo sarà a disposizione per la panchina mentre Bordin ed Izzillo restano ai box.

