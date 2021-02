Derby tra due delle squadre più in forma della C. Casertana e Avellino si sfidano domani sera alle 20.30 al Pinto. "Un'altra partiita difficilissima - ha commentato il tecnico Guidi nella conferenza stampa pre gara - in cui dovremo evitare di concedere ai nostri avversari il possesso palla. L'Avellino è squadra costuita per centrare la serie B ed ha un allenatore come Braglia che è punto di riferimento per tutti noi per esperienza e capacità. Se li lasciamo giocare, rischiamo di soffrire: anche domani, invece, dovremo essere ambiziosi ma senza presunzione, tentando di imporre il nostro gioco". I falchetti arrivano dal netto 3-0 inflitto al Catanzaro al Ceravolo: "Una gara in cui siamo stati bravi a soffrire nel momento in cui era necessario ed a colpire quando i nostri avversari sono calati. Un ulteriore momento di crescita che potrebbe essere utile anche domani". Ancora una volta non sarà del derby il grande ex della serata Castaldo, come Bordin e Ciriello. Del Grosso, sostituito per un lieve infortunio al Ceravolo, sarà tra i convocati: "Ma - ha precisato il tecnico Guidi - valuteremo fino all'ultimo minuto, se rischiarlo".

