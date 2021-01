Sconfitta amara e squadra in silenzio stampa. E’ tutt’altro che un buon avvio di girone di ritorno quello della Juve Stabia, sconfitta in rimonta a Monopoli. Regge meno di un tempo la squadra di Padalino (la cui posizione comincia a scottare), il tempo di trovare addirittura due gol e cominciare a pregustare un successo pesantissimo, salvo poi chiudere la giornata con l’amaro che rimette sul serio in discussione il piazzamento play-off dei gialloblù. Cinque minuti appena e la gara è in discesa: Scaccabarozzi trova centralmente Orlando, deviazione e palla in rete per l’1-0 campano. Quattro minuti e Borrelli, subito in campo dopo il trasferimento dal Pescara in settimana, conquista un rigore che Berardocco trasforma. Gara finita? Neppure a pensarlo. E’ il 38’ quando Starita, imbeccato da un cross dalla sinistra di Lombardo trafigge Tomei. La ripresa è da incubo. Un minuto appena ed arriva il pari dei pugliesi. Stavolta Starita veste i panni di assistman per Paolucci che trova il varco giusto per il 2-2. I pugliesi completano la rimonta a cinque minuti dal termine. Bunino mette in rete indisturbato spegnendo la luce ai gialloblù. Nel recupero il poker, ancora Starita, in contropiede, supera in velocità Tomei e chiuse i conti. Per il diesse Pavone tanto lavoro nei prossimi sette giorni fino alla chiusura del mercato per risollevare le sorti del campionato della Juve Stabia.

