Domenica da dimenticare per l’Avellino. Brutta trasferta a Bari per i lupi sconfitti 4-1. La squadra di Piero Braglia esce con le ossa rotte dal big match in terra pugliese. Dopo appena 26 minuti di gioco i biancoverdi già sotto di tre reti. Bari in gol con Marras 14′, Celiento 17′, Antenucci (rigore) 26′ che poi sigla una doppietta al 41’. La rete della bandiera per i lupi arriva nel terzo minuto di recupero grazie a Bernardotto. Da segnalare le tante occasioni sprecate dall’Avellino, ma anche una difesa che ha fatto acqua da tutte le parti. I padroni di casa hanno tagliato la retroguardia biancoverde senza troppe difficoltà. La gioia per la vittoria di mercoledì scorso al Partenio-Lombardi contro il Monopoli è durata poco per l'Avellino che ha bisogno di continuità.

