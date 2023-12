Oltre cinquantacinque minuti di nulla, poi una reazione di impeto e foga che non è bastata. Il Benevento non riesce a strappare nemmeno un punto al «Menti» di Castellammare, decisiva la rete del difensore Bellich dopo 13'. L'1-1 sarebbe stato meritato ed è stato negato da almeno due interventi decisivi di Thiam. I sanniti, ora, sono scivolati a meno sei proprio dalla Juve Stabia capolista.

APPROFONDIMENTI Casertana avanti tutta: stasera l'insidiosa sfida al Foggia Avellino, solo un pari con la Turris: la vetta si allontana Avellino-Turris 0-0, il derby finisce a reti bianche

«Se ci mettiamo ad analizzare gli episodi, allora dobbiamo dire che è stata una partita equilibrata. Con il pari non avremmo rubato nulla. Abbiamo creato i presupposti per pareggiare, se il loro portiere è stato il migliore in campo significa qualcosa ha detto nel post-partita Matteo Andreoletti -. Sapevamo di affrontare una squadra con qualità e intensità, che sa difendersi, ma che non ha subito gol per merito del portiere. La differenza l'hanno fatta gli episodi. La Juve Stabia ha avuto occasioni come noi ma è stata più cinica. È prima con merito, perché pratica un calcio importante e intenso, il migliore del girone». E aggiunge: «Noi potevamo fraseggiare meglio e allargare il gioco, loro erano aggressivi. Si erano messi sotto la linea della palla e ripartivano bene. In avvio di gara abbiamo sbagliato ad essere troppo leziosi dal basso e questo ci ha messo in difficoltà. La differenza di qualità nel primo tempo c'è stata, nella ripresa siamo migliorati, ci abbiamo messo intensità e la Juve Stabia poi è calata».

Il trainer giallorosso ha spiegato anche le scelte dei singoli, con le partenze dalla panchina di Ciano e Marotta. La squadra si è resa più pericolosa, quando ha giocato con due punte: «Con due attaccanti è evidente che riempi meglio l'area, è cambiata inerzia della partita e la Juve Stabia è stata più conservativa. Nel finale abbiamo fatto una gara più offensiva, perché avevamo effettivamente un atteggiamento di quel tipo e andavamo in verticale. Giocare con due punte dall'inizio mi toglie però un cambio nel corso della partita. Ciano ha colpi importanti ma deve alzare il livello tecnico, in questo momento non sta facendo benissimo. Oggi è sottotono ed è innegabile. Ci aspettiamo sempre giocate importanti quando subentra, qualcosa ha fatto, ma deve fare più. Talia non era al meglio - continua - e l'ho dovuto togliere. Non dimentichiamo che è un 2003, chiedergli sempre di portare la croce è troppo, ho tanti giocatori di esperienza in mediana. El Kaouakibi lo avrei tenuto in campo per difendere a campo aperto, ma ha avuto un piccolo problemino».

Andreoletti, infine, ha provato comunque a ridimensionare il ko del «Menti»: «Non era una finale playoff, era sicuramente una partita importante che volevamo vincere. Il campionato è equilibrato e difficile, sei punti però non sono irrecuperabili». Domenica prossima ci sarà un'altra sfida importante e sentita: al «Vigorito», infatti, arriverà l'Avellino. «Il Benevento esce da questo campo come una squadra migliore, siamo certamente arrabbiati ha concluso Andreoletti -. Domenica prossima c'è un'altra partita sentita e complicata. Siamo arrabbiati per la sconfitta ma dobbiamo mettere questa rabbia in campo contro l'Avellino».

Nel post-partita, ha parlato anche il difensore Filippo Berra, tornato titolare dopo tre gare: «C'è grande rammarico, anche se nel secondo tempo siamo stati pericolosi con tante occasioni. La partita è stata equilibrata, loro sono riusciti a trovare il gol tramite un episodio. Nella ripresa siamo venuti fuori. Le nostre certezze non cadono dopo questa sconfitta, dobbiamo continuare per la nostra strada, i campionati non si vincono ora. Domenica ci sarà l'Avellino, mi aspetto il pubblico dalla nostra parte come ha sempre fatto, la sconfitta non rovina il nostro percorso».