Il Catanzaro passa all'Arechi 0-2 non basta una buona Gelbison . I giallorossi promossi in B

Per il Catanzaro al triplice fischio della gara giocata all'Arechi di Salerno contro i cilentani della Gelbison e vinta 2-0 con una rete per tempo ha fatto scattare la festa dei 9000 tifosi giunti da tutt'Italia per la promozione in serie B che mancava ai giallorossi da 17 anni.

Per il Catanzaro di Vivarini la gara si è messa subito bene quando al minuto 18 un cross dalla destra di Situm ha imbeccato il bomber Iemmello che di testa non ha lasciato scampo a Anatrella, siglando la sua 23esima rete stagionale.

La Gelbison ha provato a reagire ma il tiro di Nunziante al 37' ha trovato Fulignati bravo a respingere. Il tempo si è chiuso con i calabresi avanti di una rete. Nella ripresa la Gelbison ha provato a tenere testa e nei minuti iniziali ha creato con Fornito due buone occasioni che però non hanno sortito l'effetto sperato. Da segnalare l'esordio nei cilentani dell'attaccante Caccavallo che si è fatto notare con un calcio di punizione.

Poi nel 3' di recupero è arrivata la rete che ha definitivamente chiuso i giochi a favore del Catanzaro, l'ha realizzata Brignola, e sugli spalti è partita la festa per la promozione in serie B giunta con 5 giornate d'anticipo sulla conclusione della stagione.