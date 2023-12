Risultato omologato, con buona pace di coloro che già intravvedevano scenari apocalittici sulla Casertana in merito agli incidenti di lunedì sera nel match contro il Foggia. Il giudice sportivo a tal riguardo si è riservato prendere «ogni provvedimento si legge nel dispositivo diffuso dalla Lega Pro - in ordine ai comportamenti tenuti dai tifosi di entrambe le squadre». Scenari ipotizzabili che partono, in ordine crescente, da una forte multa al divieto di trasferta, alla disputa di una o più gare senza tifosi.

APPROFONDIMENTI Il Sorrento vince anche a Latina e lascia la zona play out Il Giugliano vede i play off, ma Bertotto predica umiltà: «Niente cali di concentrazione, possiamo migliorare» Scontri tra tifosi Casertana e Foggia: due feriti

Ma il risultato è salvo e diversamente sarebbe stata una disdetta per una Casertana per la quale non ci sono più aggettivi per definirne la bellezza con cui si sta esprimendo in questa fase della stagione. Otto risultati utili consecutivi con sette vittorie e un pareggio, ma soprattutto un gioco spumeggiante, brioso, davvero bello a vedersi nonostante le tante assenze cui sta facendo fronte in quest'ultimo periodo. Anche contro il Foggia il conto degli assenti è stato pesante con un centrocampo numericamente ridotto all'osso, ma la squadra di Cangelosi anche stavolta ha avuto il merito di sapersi compattare ed esprimere grande calcio per buona parte della gara tanto che il 2-1 finale con cui ha superato il Foggia appare decisamente stretto rapportato alle tante occasioni create ma non concretizzate da parte della compagine rossoblu.

Nel finale un leggero appannamento dovuto alla stanchezza, conseguenza dell'impossibilità da parte del tecnico Cangelosi di operare un adeguato numero di sostituzioni a causa della panchina che definire corta in questo periodo è un eufemismo. Contro il Foggia una sola sostituzione operata, giunta per di più a pochi minuti dal termine, con Cadili al posto di un esausto Montalto.

Cangelosi nel post partita ha definito la prestazione di lunedì la migliore da quando allena la Casertana. La vittoria sul Foggia e i concomitanti risultati fatti registrare da Benevento e Avellino proiettano la Casertana al terzo posto solitario in classifica a cinque punti dalla vetta occupata dalla Juve Stabia che proprio contro la formazione rossoblu ha conosciuto l'unica sconfitta in questo scorcio di campionato. E pensare che proprio otto giornate fa si leggeva di una squadra in difficoltà e invischiata nella zona a rischio della classifica. Ora, però, la musica è decisamente cambiata e già nella prossima giornata di campionato si propongono scenari stuzzicanti per quelle che sono le ambizioni della Casertana che, a questo punto della stagione, non può continuare a trincerarsi dietro l'iniziale obiettivo della permanenza nella categoria in considerazione delle difficoltà causate dal ritardato ripescaggio in Lega Pro.

Venerdì Celiento e compagni saranno ospiti della sorpresa Picerno, squadra giovane ma che esprime un calcio piacevole, un po' come la Casertana, che finora le ha permesso di issarsi fino alla seconda posizione in graduatoria. Uno scontro diretto, alla pari di quello che vedrà di fronte Benevento e Avellino e, soprattutto, tra il ritrovato Crotone che ospiterà proprio la capolista Juve Stabia. Il match di Picerno si presenta difficile, anche per il perdurare dell'emergenza in termini di uomini da impiegare. Casoli dovrà scontare l'ultimo dei due turni di squalifica rimediati per il rosso diretto di Taranto, mentre Soprano e Carretta saranno ancora fuori gioco. Si spera di recuperare in maniera più incisiva Damian, tenuto in panchina per tutta la partita contro il Foggia. Fatto sta, però, che sognare si può e la prossima giornata di campionato potrebbe rafforzare quelle che sono le convinzioni di una Casertana che ormai viaggia a ritmi impressionanti e che gode del sostegno di tutto l'ambiente. Fatto, quest'ultimo, importante perché infonde coraggio e determinazione in tutti i giocatori impegnati. Basti pensare che Matese, prima di lunedì impiegato con il contagocce (appena 47 minuti di gioco per il ventiduenne centrocampista rossoblu) ha saputo tenere egregiamente il campo per l'intero arco della partita meritandosi anche i complimenti del suo allenatore nel post partita.