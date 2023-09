Da un lato l'entusiasmo per il successo all'esordio con il Sorrento, dall'altro la necessità di recuperare (in fretta) gli infortunati in vista della trasferta di Foggia. Il Giugliano di Raffaele Di Napoli, che oggi riprende la preparazione, vive questo avvio di campionato con lo stato d'animo di chi è consapevole che ogni gara - ancor più della scorsa stagione - sarà una lotta. Le assenze di pedine importanti, come Zullo, Salvemini, De Rosa e Giorgione, si sono fatte sentire nel match giocato al De Cristofaro contro i cugini del Sorrento, neo promosso in serie C che ha fatto ballare (e non poco) la retroguardia gialloblu.

Il tecnico del Giugliano conta di recuperare, già da domenica, Giorgione, Salvemini e Zullo. Un giocatore per reparto, insomma, per aggiungere qualità alla manovra e dare ancora più stabilità al pacchetto arretrato. I tre - salvo sorprese - dovrebbero essere arruolabili per la difficile trasferta di Foggia, reduce da sconfitta a Taranto. De Rosa, invece, è ancora alle prese con i postumi di un grave infortunio rimediato verso la fine della scorsa stagione. Il centrocampista ne avrà per qualche settimana.

«Ho a disposizione una rosa importante - sottolinea il tecnico Di Napoli - e per me sono tutti titolari. Salvemini aveva accusato qualche linea di febbre e ho preferito non schierarlo contro il Sorrento. Giorgione ha giocato uno scampolo di partita ed è in ripresa. Anche Zullo e Berman (altro difensore, ndr) sono sulla via del recupero».

L'allenatore dei tigrotti cerca di guardare il bicchiere mezzo pieno: «Abbiamo sofferto contro il Sorrento, ma sapevamo che avremmo affrontato una squadra forte, sbarazzina e di gamba. Siamo stati bravi e fortunati. Quel che conta a ogni modo, è che il Giugliano abbia dato l'anima fino al termine dell'incontro. I ragazzi sono stati encomiabili, per impegno e duttilità tattica: nella ripresa abbiamo cambiato sistema di gioco e siamo riusciti a limitare i danni e a renderci nel contempo più pericolosi. Non siamo ancora al top della condizione - aggiunge Di Napoli - ma è normale e giusto che sia così. Abbiamo il tempo per migliorare, per far crescere i giovani arrivati quest'anno. Il gruppo è solido e tutti stanno rispondendo alla grande».

L'allenatore si gode, intanto, anche gli elogi per aver dato fiducia al giovane portiere Baldi, classe 1994, migliore in campo. «Il ds Amodio è sempre abile nell'individuare giovani portieri di talento - argomenta il tecnico gialloblu -. Ho l'imbarazzo della scelta. Tre portieri forti, non solo Baldi, ma anche Russo e Antonini. Permettetemi di elogiare Scognamiglio, pilastro difensivo, e Nocciolini, autore del gol al Sorrento. Il bomber ha grandi qualità, meritava».