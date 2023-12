Il Giugliano vede i play off, ma Bertotto predica umiltà: «Niente cali di concentrazione, possiamo migliorare»

Giugliano in zona playoff, ma Valerio Bertotto continua a predicare umiltà. "Proseguiamo nel nostro percorso - spiega il tecnico - alleno un gruppo eccezionale, ma possiamo ancora fare di più: non dobbiamo accontentarci, possiamo crescere in tanti aspetti". Il tecnico torna poi sul match vinto ieri a Monopoli con un perentorio 3-1. "Non dovevamo prendere gol, è l'unica cosa di cui mi rammarico - aggiunge l'allenatore del Giugliano - Ora dobbiamo concludere al meglio il girone d'andata e non dobbiamo in alcun modo perdere la concentrazione: ci attendono tre sfide difficili". I tigrotti, decimi in classifica, affronteranno in casa il Monterosi Tuscia. Una gara contro il fanalino di coda del girone che richiamerà il pubblico delle grandi occasioni al De Cristofaro.