Buio pesto per la Paganese che perde la sua quarta gara in campionato al Torre in otto partite, la prima contro una diretta concorrente. La voglia di vincere è rimasta solo su carta, l'intenzione di disputare una partita aggressiva e tonica, come aveva chiesto Erra, è rimasta tale. Il Monopoli, dopo aver preso le misure nel primo tempo, si è scatenato nella ripresa rifilando un pesante uno-due agli azzurrostellati in avvio di secondo tempo con Paolucci e Lombardo. Nel finale la rete del 3-0 firmata da Santoro.

Era partita anche bene la Paganese, provando a sfruttare il periodo no dei biancoverdi reduci da quattro sconfitte di fila. Dalla mezz’ora in poi, però, sono gli uomini di Scienza a cercare con insistenza il vantaggio, costruendo un paio di occasioni pericolose con un Gueibre sempre fra i più propositivi. Nel secondo tempo, il Monopoli capitalizza quanto prodotto nella parte finale della prima frazione passando in vantaggio con un gran gol di Paolucci, che sfrutta un buco difensivo e con una sassata dal limite fulmina Campani. Il portiere azzurrostellato non è esente da colpe sul raddoppio biancoverde che giunge 5' più tardi: la punizione di Lombardo, per quanto insidiosa, è sul suo palo ma lui non la legge bene. Erra inserisce Gaeta e Mendicino passando al 4-2-4 ma occasioni nitide non se ne vedono, se non per una girata di Diop finita di poco fuori. Al 90' esatto, in contropiede, il Monopoli cala anche il tris con Santoro.

