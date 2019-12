Ogni parola è misurata ed attenta. «Ma non avevo preparato nulla, non è mia consuetudine», spiegherà alla fine, con il volto più disteso e sorridente, il presidente Luigi Izzo. Nell'entrare in sala stampa è visibilmente emozionato ma anche carico, la voce non trema però e gli argomenti toccati sono tanti e diversi. Dal futuro della società a quello di Capuano e Di Somma, che restano sotto osservazione, fino al nuovo stadio senza dimenticare le sue origini irpine, e poi l'organizzazione del nuovo club e i soci. 25 per cento (per ora ma sono possibili variazioni ndr) la quota detenuta dal presidente, proprio come quella di Nicola Circelli, vice presidente e di Andrea Riccio di Innovation Football, società di investimenti nel mondo del calcio. L'altro 25 è di Renato De Lucia e Sabatino Autorino, due amici ingegneri e collaboratori di Izzo che definiscono «un imprenditore dalle mani pulite, una persona libera». «L'obiettivo è quello esordisce Izzo - di riunire il territorio e valorizzare il brand Avellino. Insieme alla parte sana di questa piazza vogliamo crescere: non siamo di certo di passaggio. Rischiamo però di arenarci se non avremo l'aiuto di tutti. Il mio legame con questa terra? Nasce da mia mamma che è originaria di Rotondi. Già con Taccone c'era stata una chiacchierata per la costruzione del nuovo stadio, ma poi si è tutto arenato». Izzo svela un retroscena. «È vero che ad un certo punto della trattativa ho avuto qualche dubbio ma poi il mio socio Nicola Circelli mi ha chiarito i dubbi e ho voluto proseguire. L'Avellino però non è mio ma di tutti». Il presente ed il futuro sono tutti da costruire. «Sognare non costa nulla; il lavoro da fare è tanto e io ho poco tempo per imparare. Il buon lavoro fatto da mister Capuano non sarà dissipato. Voglio utilizzare questi sei mesi per ottenere il massimo, se riusciamo i playoff, e soprattutto per preparare al meglio la prossima stagione. L'obiettivo è rinforzare l'organico e capire quali sono i punti di forza e di debolezza di questa squadra. In questi pochi giorni ho visto che la base per crescere c'è. Sognare non costa nulla e voglio sottolineare ancora una volta che non siamo venuti a fare una passeggiata. Punteremo sui giovani per far sì che Avellino diventi un modello per il sistema calcistico italiano». Del futuro farà parte ancora Salvatore di Somma? «Sono entrato continua il presidente - con rispetto nella nuova realtà e prima di muovermi voglio capire. Di Somma è una bandiera per questa società e questa piazza, va rispettato e non ho alcuna preclusione per una sua permanenza. E' una risorsa. Se si troverà una sintesi tra il nostro progetto e il suo si può provare ad andare avanti. Al momento è lui che deve decidere, anche perché noi siamo entrati in punta di piedi. Le sue dichiarazioni di qualche settimana fa per me non hanno valore (disse di avere le valigie pronte, ndr). Avrò presto un colloquio chiaro. Per me non esiste un caso». E Capuano? «Il suo lavoro è sotto gli occhi di tutti. Non era facile raggiungere quest'obiettivo se pensiamo al problema societario». L'Avellino però viene prima di ogni cosa. «Il bene che devo tutelare incalza l'imprenditore sannita - è sempre il club, anche se le scelte saranno impopolari. Voglio avere un rapporto sincero con tutti, ma se non si dovesse riuscire a fare un progetto serio, alziamo le tende e ce ne andiamo. Siamo qui per portare avanti un progetto che cresca». Un nuovo stadio è possibile? Izzo non lo esclude. «È un progetto importante. Il calcio inglese è cresciuto sia dal punto di vista sportivo che strutturale».

Anche Nicola Circelli non nasconde sogni ed ambizioni. «Non possiamo negare spiega il vicepresidente di aver trovato una situazione difficile e con alcune problematiche che non ci aspettavamo, ma siamo un gruppo serio ed ambizioso e non ci spaventiamo. Vogliamo far sognare i tifosi ed emozionarci, perché questo accada ci vuole tempo, lavoro e pazienza».

