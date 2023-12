Il Picerno rallenta, Juve Stabia campione d'inverno alla vigilia dello scontro diretto

39 punti, miglior difesa d’Europa, la salvezza praticamente blindata nel girone di andata, ben 13 cleansheet, ed un titolo di campione d’inverno che arriva di domenica sera... senza giocare. Il pareggio del Picerno in casa del Brindisi, 1-1, apre alla festa gialloblù che, sia pure solo via Social, accende ulteriormente la piazza stabiese. La Juve Stabia è la prima della classe alla fine del girone di andata, con ben cinque punti di distacco dalla seconda, ed otto dalla terza. Insomma, un mini fuga d’inverno da cui ripartire anche per il girone di ritorno: “39 punti ci consentono di raggiungere, ormai, il primo obiettivo stagionale – queste le parole di Guido Pagliuca -, e possiamo essere soddisfatti di quato abbiamo fatto. I ragazzi, anche sabato, sono stati straordinari. Tenevamo tanto alla partita, ed abbiamo anche mostrato un bel calcio contro una squdra che se l’è venuta a giocare a viso aperto. Siamo contenti, ora possiamo guardare anche avanti”.

Un po’ di stanchezza, soprattutto mentale, Pagliuca risalta anche il primato di essere la squadra più giovane del girone, concedendo un turno di riposo, ieri, ai suoi: “Questo è un grande gruppo, soprattutto nei valori morali.

Possiamo dirlo, siamo un po’ stanchi dopo tante gare, ed è normale che qualcuno di quelli che hanno dato di più in termini di minutaggio abbia bisogno di tirare un po’ il fiato, ma siamo al giro di boa, ci sarà tempo per tutti di uno stop and go da cui ripartire per il girone di ritorno. I ragazzi si sono meritati tutto quanto hanno conquistato, abbiamo un rapporto splendido con la città, con una società alle spalle di quelle toste, e sono convinto che potremo continuare il nostro percorso sereni, senza tensioni o patemi. Il mercato? Se qualcuno dovesse avere chiamate importanti potremmo solo applaudirlo, ma la società ha le idee chiare sul da farsi, e sono certo che continueremo a far bene. Si è creato qualcosa di unico che potrà solo continuare a darci gioia”.