Il Pitone non riesce nel miracolo: l'Avellino perde anche a Viterbo

Continua il momento no dell'Avellino che, dopo la separazione di Taurino a 24 ore dalla trasferta del Rocchi, incappa in un'altra sconfitta, finendo in zona playout, contro una Viterbese che festeggia il primo successo interno stagionale.

Vittoria meritata quella dei gialloblù, tanta confusione fra i biancoverdi che hanno avuto due occasioni per cambiare la storia della partita ma le hanno fallite. Entrambe con Dall'Oglio: traversa e colpo di testa debole, che avrebbe portato a tutt'altro match.



Da censura la difesa dell'Avellino, messa male sui due gol. Per la sua prima sulla panchina dell'Avellino (in attesa di capire le mosse della società sul futuro allenatore), Biancolino stravolge l'undici titolare negli uomini e nel modulo. Rispetto al match di sabato contro il Cerignola, costato la panchina a Roberto Taurino, il Pitone schiera i suoi con una difesa a tre, mediana a cinque e due punte di peso davanti come Trotta e Murano. Addirittura i giocatori diversi, rispetto a tre giorni fa, sono cinque per un Avellino rivoluzionato anche nel modo di giocare. Il nuovo allenatore avrà chiesto ai suoi di puntare la porta e guardare l'area avversaria, tanto che sin dalle prime indicazioni tattiche il compito dei centrocampisti è quello di lanciare in profondità gli attaccanti. Ci provano i due braccetti difensivi, più Illanes di Auriletto, lo fa con costanza Matera supportato da Casarini che ingaggia un bel duello con Mungo.



La gara è comunque molto bloccata, il piano tattico dell'Avellino non sempre si realizza anche per la retroguardia della Viterbese si difende con attenzione. I gialloblù preferiscono la parte destra per attaccare, sfruttando la rapidità di Nesta. Serve un grande intervento difensivo di Aya per respingere un pericoloso cross che stava per arrivare a Marotta in area di rigore, poi il turning point di metà primo tempo. Poco dopo il quarto d'ora, su azione da calcio d'angolo, Dall'Oglio si costruisce l'occasione per calciare-crossare dalla distanza: il suo sinistro nasce traversone, cresce conclusione ma muore sull'incrocio dei pali. Poi Trotta non trova lo specchio raccogliendo il rimbalzo. Gol fallito (anche se non è un errore quello dell'ex centrocampista del Catania), gol subito, manco a dirlo dalla destra. Nesta lavora bene e cross, il resto lo fa la difesa biancoverde che si schiera malissimo e si dimentica di Volpicelli, sbucato alle spalle di Aya e davanti a Rizzo e Illanes. Il fantasista gialloblù non ci crede e di testa realizza il suo primo gol in campionato.



L'apatia dell'Avellino per i successivi 22', senza calciare mai in porta o costruire uno spunto interessante, costringe Raffaele Biancolino a rivedere i suoi piani. Subito difesa a quattro dopo l'intervallo, con Russo e Micovschi in campo al rientro dagli spogliatoi, in luogo del play Matera e di un Auriletto in difficoltà nella posizione di terzo di difesa. Con questo sistema di gioco, l'Avellino appare più propositivo ma soprattutto rischia meno, se non sull'assolo di Rodio in avvio di ripresa (palla alta). Tuttavia in fase offensiva manca sempre qualcosina alla squadra biancoverde, che in fase di rifinitura è certamente da rivedere.

Poi accade esattamente quello che era successo un tempo prima: l'Avellino spreca e la Viterbese no. Stavolta però è di fatto uno schiaffo in pieno volto per l'undici di Biancolino. La costruzione è perfetta, sfruttando Micovschi a destra che gioca a piede invertito e rientra col sinistro: cross al bacio, Dall'Oglio non crede di essere in posizione regolare e colpisce debolmente di testa. Fumagalli ringrazia, la Viterbese pure perché non c'era offside. Così, in contropiede, circa cinque minuti più tardi, i gialloblù chiudono il match. Mungo ispira Volpicelli, che serve Polidori al centro: Marcone si supera sul tap-in ma nulla può sul secondo tentativo dell'attaccante dei laziali.



L'Avellino non ha la forza neppure di abbozzare un forcing finale, un tutto per tutto che avrebbe reso più pimpante l'ultima parte di gara. L'unico squillo è il colpo di testa di Casarini alto (80'), troppo poco per evitare un ko che, se D'Uffizi avesse trovato lo specchio della porta prima del triplice fischio, sarebbe stato ancora più rotondo.