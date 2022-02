Il portiere della svolta: la Juve Stabia nelle mani esperte di Andrea Dini

La Juve Stabia l’aveva solo sfiorata. Da avversario. Con il suo Trapani aveva conteso a lungo la promozione diretta in serie B. Da tre turni è diventato il “proprietario” della porta gialloblù, diventando subito un punto di riferimento per i compagni, un beniamino dei tifosi. Andrea Dini ha già confermato di essere l’uomo in più della squadra di Sottili, con parate che valgono quanto un gol fatto: “Sono arrivato qui con tanto entusiasmo – racconta -, accolto nel migliore dei modi da un gruppo fantastico. Due gare in casa, sei punti, peccato per Avellino dove meritavamo di più, ma sono soddisfatto delle mie prestazioni in questo primo scorcio in gialloblù”.

Con Dini il ritorno ai livelli del passato Troest, la difesa stabiese si conferma una roccaforte, al di la’ della sconfitta nel derby: “Troest è uno da cui si può solo imparare, un grandissimo difensore. La mia parata più bella? Sono tutte belle se portano punti importanti. Non guardo tanto alla prestazione persone, quanto al rendimento della squadra, e credo che in questa settimana si sia fatto comunque bene”. A Palermo si cerca ora la svolta in trasferta: “Sicuramente. Dobbiamo migliorare lontano del Menti se vogliamo provare a migliorare ulteriormente la posizione di classifica”. A proposito di Menti, da avversario Dini ha potuto toccare con mano la torcida dell’impianto stabiese. “Un ambiente unico, incredibile. Ricordo lo scontro diretto col Trapani, difficile non sentire la pressione. Sono stato bene ad Andria in questa prima parte di stagione, ma alla chiamata della Juve Stabia non ho battuto ciglio. Sono felicissimo della scelta e credo che sarà un finale in crescendo”.