Il Sorrento archivia la sconfitta di Giugliano e guarda alla gara di sabato con il Cerignola: si gioca a Potenza

Il Sorrento ha ripreso ieri la preparazione in vista dell’appuntamento di sabato pomeriggio (ore 18.30) con l’Audace Cerignola. L’allenatore Vincenzo Maiuri ancora non ha smaltito la rabbia della immeritata sconfitta a Giugliano di venerdì scorso. «Sono contrariato per il risultato – spiega il tecnico rossonero – Non è giusto lasciare per strada tre punti che pure avremmo meritato. Una circostanza che mi ha lascia amarezza e rabbia». Si volta pagina, dietro l’angolo la prima gara in esilio allo Stadio Viviani di Potenza. «La prestazione della squadra – aggiunge Maiuri – deve, tuttavia, rappresentare una forte carica emotiva per preparare la partita con l’Audace Cerignola. In questi due giorni di pausa abbiamo avuto l’opportunità di sfumare la delusione per la sconfitta di Giugliano ed ora dobbiamo trovare la compattezza confermando di essere una squadra vera, una squadra unità in grado di dare il meglio. Dobbiamo essere più cattivi sotto porta, è inutile girarci intorno, dobbiamo avere più rabbia. Ripartiamo dalla prestazione dimenticando il risultato di Giugliano e prepariamo bene la partita con il Cerignola, con l’obiettivo di abbinare alla buona prestazione una vittoria in grado di riportare gli equilibri necessari per proseguire la stagione».