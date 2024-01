Il Sorrento in attesa di Kolaj e Albertazzi ha ceduto Petito al Picerno

Il Sorrento ha ceduto a titolo definitivo Francesco Pio Petito al Picerno. In una nota il club rossonero ha ringraziato calorosamente l'attaccante per quanto fatto in questi due anni di permanenza (era arrivato dal Gladiator nel mercato invernale 2021-2022) nel corso dei quali ha contributo anche alla promozione in serie C della passata stagione. Nove presenze quest'anno, 58 (8 reti) nei due anni precedenti. «Devo manifestare solo tanta gratitudine che provo verso Sorrento e la maglia rossonera - ha detto il 21enne calciatore sannita -. Porterò ogni singola esperienza di questo magnifico capitolo della mia vita. Sarà strano per me non giocare più con questi colori. Abbiamo vissuto insieme emozioni importanti, impresse dentro di me. Lascio Sorrento con la consapevolezza di aver dato tutto, non è un addio».

Il Sorrento, intanto, è impegnato nella definizione dei tesseramenti dell'esterno d'attacco Aristidi Kolaj, proveniente dal Lumezzane via Pescara, del portiere Mirko Albertazzi del Brindisi.