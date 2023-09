A Picerno per la svolta. ll Sorrento, in cerca della prima vittoria della stagione, sfuma ansie e perplessità di questo sofferto avvio in Lega Pro. Ha raccolto consensi per il gioco, ma la classifica è povera: ultimo posto con un solo punto all'attivo.

«Servirà grinta e voglia per allontanare l'apprensione del momento - commenta il centrocampista Marco Cuccurullo -. Non perché queste cose ci sono mancate finora. Il campo non ci sta ripagando in termini numerici. Piano piano arriveranno anche i punti, siamo tutti convinti. Il gruppo è compatto, la squadra si allena con grande determinazione. Stiamo facendo bene, ma dobbiamo fare di più, evidentemente».

Vent'anni, nato a Vico Equense, cresciuto nel Benevento, Marco Cuccurullo, fermato nelle prime giornate da un infortunio, nelle ultime gare ha confermato le aspettative della società, che lo ha confermato dopo la cavalcata vincente della scorsa stagione in serie D. «Dobbiamo ripartire dalle indicazioni positive emerse fino a ora - aggiunge il centrocampista -. Dobbiamo correggere in fretta le carenze riscontrate e guardare avanti. Dobbiamo avere maggiore cattiveria sotto la porta avversaria. Se riusciamo ad arrivare nell'area rivale, significa che le trame di gioco sono adeguatamente articolate. Dobbiamo essere più concreti».

In Basilicata, domani sera (ore 20.45), intanto, Vincenzo Maiuri recupera Badje, La Monica e Petito, assenti a Crotone. Il tecnico rossonero, che non rinnega il 4-3-3, dovrà rinunciare a Panelli squalificato e agli infortunati Di Somma e Martignago. In prima linea, quindi, probabile l'impiego di Petito e Badje, con la conferma di Scala. Mercoledì prossimo, inoltre, parte anche la Coppa Italia di Lega Pro: il Sorrento, inserito nel gruppo 4, sarà impegnato a Foggia (ore 20.45).