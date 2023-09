Il Sorrento conferma la fiducia all'allenatore Vincenzo Maiuri

«Siamo ovviamente dispiaciuti per questo inizio di stagione non positivo solo dal punto di vista dei risultati perché anche ieri - specie nei primi 45’ - si è visto un ottimo Sorrento», parole e musica del direttore sportivo rossonero Alessandro Amarante che, a nome di tutta la società, difende a spada tratta l’operato dell'allenatore Vincenzo Maiuri: «Abbiamo letto illazioni prive di ogni fondamento e riteniamo necessario affermare a gran voce la fiducia incondizionata che nutre il club nei confronti di Maiuri che è stato capace di assemblare in poco tempo un gruppo per metà nuovo dandogli un’identità precisa che è quella messa in campo dal Sorrento in queste prime gare dice certamente meritavamo di raccogliere più punti e non solo gli elogi che ci sono arrivati da più parti». Dopo la sconfitta con l'Avellino, la squadra rossonera, intanto, si prepara alla trasferta di domenica (ore 20.45) a Crotone.