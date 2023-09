Torna domani sera (20.45) un derby antico, una tradizione senza tempo per Turris e Sorrento. I corallini volano sulle ali dell'entusiasmo per aver steso Benevento e Crotone, i rossoneri sono invece alla ricerca di una propria identità, con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle la sconfitta di Giugliano e il pareggio casalingo (si fa per dire, a Potenza) con l'Audace Cerignola. Due giornate che hanno lasciato il rimpianto per qualche punto negato dai risultati, piuttosto che dal gioco.

Una opinione condivisa anche da Tommaso Panelli, il difensore proveniente dal Rimini. «Contro la Turris servirà un'ottima prestazione per fare risultato spiega -. Il Sorrento dovrà continuare a consolidare le positive indicazioni sul piano del gioco emerse nelle prime due partite con Giugliano e Audace Cerignola. Dobbiamo trasferire sul campo quanto sperimentiamo nel corso della settimana. Avremo di fronte una squadra quotata, sostenuta dal proprio pubblico e dal morale consolidato dalle due vittorie con Benevento e Crotone. Noi dobbiamo andare in campo con il nostro entusiasmo, con la consapevolezza delle nostre potenzialità, ma anche convinti che incontreremo una squadra che certamente ci metterà in difficoltà».

Ventinove anni, contratto biennale, Tommaso Panelli, toscano, ha esordito in Lega Pro nella passata stagione collezionando 28 presenze (23 da titolare) nel girone B con il Rimini, dopo una lunga trafila in serie D dove ha messo insieme 127 presenze (e 4 reti) con Rimini (vittoria del campionato nel 2021/2022), Aglianese, Fortis Juventus e Scandicci. Un approccio positivo per lui in maglia rossonera. Alla prima esperienza, quindi con il girone di Lega Pro. «Il mio spiega il centrale empolese - è stato un impatto positivo. Finora abbiamo incontrato due squadre bene attrezzate. Sono approdato, peraltro, in una società bene organizzata, con tanta voglia di farsi valere, sostenuta da un allenatore ben preparato e da un gruppo molto coeso. Insomma, ci sono tutte le premesse per disputare un buon campionato».

Maiuri non si sbilancia. Il tecnico rossonero, fedelissimo del 4-3-3, potrà contare su tutta la rosa a disposizione, ad eccezione del centrocampista Cuccurullo, in fase di recupero. Giovedì ha svolto il primo allenamento, potrebbe andare in panchina tra i 26 calciatori che comporranno la distinta di gara. Il Sorrento, in settimana, ha lavorato con molto impegno, cercando di dimenticare l'amarezza delle prime due giornate in cui ha raccolto meno punti di quanto meritasse.

Intanto, per favorire il rientro in costiera dei tifosi al seguito del Sorrento, l'Eav ha predisposto un servizio sostitutivo con autobus da Torre del Greco, con partenza da piazza della Repubblica alle 23 circa, al termine della gara e, comunque, previa autorizzazione alla partenza delle forze dell'ordine. Lungo il tragitto i bus effettueranno fermate in prossimità delle stazioni di Vico Equense, Meta, Piano, Sant'Agnello. Verranno applicate le tariffe del sistema di bigliettazione regionale, da 2.80 a 3.40. Biglietti disponibili anche sull'applicazione GoEav e su quella del Consorzio Unicocampania.