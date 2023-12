Il Sorrento prosegue la scalata in classifica: 11 punti in 5 partite

Cinque risultati utili consecutivi, 11 punti in classifica, il Sorrento vince anche a Latina e scala posizioni nella graduatoria lontano dai playout. Un capolavoro tattico di Vincenzo Maiuri, con le reti di Martignago e Ravasio caratterizzano il successo pontino. «La squadra ha giocato bene – spiega il tecnico rossonero -. Abbiamo vinto con pieno merito una partita difficile contro una squadra forte che veniva da un risultato importante, avendo vinto a Foggia con merito. Abbiamo affrontato la partita giocando per vincere, con umiltà. Credo che sia stato l'aspetto più importante per vincere a Latina con tanta umiltà e modestia perché per vincere bisogna anche rincorrere, bisogna sbuffare, lottare, sgomitare. Non basta solamente giocare. Complimenti per la prestazione, però dobbiamo sempre pensare che c'è una prova che ti può mettere di nuovo in discussione, perché un risultato negativo può ricreare quelle vicissitudini che noi tutti abbiamo vissuto in maniera brutta perché siamo stati delle infelici e poco gratificati dai risultati. Guardiamo avanti con questo momento di felicità e figlio di un impegno costante da parte di tutti».

L’entusiasmo di Ravasio manifestato dopo la rete del raddoppio rossonero consolidato nel post partita. «Siamo un gruppo compatto, nessuna rivalità – spiega l’attaccante rossonero -.

Sono stato felice per la mia rete ma anche per quella di Martignago. Secondo me Riccardo sta bene. Ha giocato, ja segnato e son contento per lui, penso sia contento anche lui per il mio gol. Quando sono entrato sono stato subito determinato, siamo tutti contenti perché siamo riusciti a conquistare una vittoria veramente importante fuori casa e abbiamo dato continuità ai nostri risultati. Dobbiamo continuare su questa strada. Cerco sempre di dare il massimo quando vengo chiamato in causa e per ora sta andando bene. Cercherò di continuare così cerchiamo tutti continuare così come stiamo facendo». Domenica prossima, intanto, in calendario Sorrento-Brindisi, ovviamente a Potenza (ore 16.15).