Il Sorrento ritrova una sofferta vittoria sul Francavilla: 1-0

In cinque minuti Mario Martignago segna la rete decisiva e lascia la squadra in inferiorità numerica per il cartellino rosso rimediato per un calcio a Nicoli.

Il Sorrento, determinato a ritrovare il passo da playoff, passa in vantaggio al 7' della ripresa con Martignago servito da un perfetto assist di Blondett. I rossoneri stentano a smaltire i postumi delle due sconfitte consecutive con Picerno e Messina dopo la striscia vincente di sette risultati (5 vittorie e 2 pareggi).

Maiuri rivede lo schieramento del tradizionale 4-3-3, recupera Todisco e lascia un turno di riposo a Cuccurullo, rientra anche Vitale e il capitano La Monica è in campo dall’inizio accanto a De Francesco e Riccardi.

In prima linea Martignago, con Badje e Scala in standby.

Primo tempo senza reti e povero di emozioni. Nella ripresa il Sorrento al 7’ passa in vantaggio con Martignago, lesto a deviare in rete un perfetto assist di Blondett. La partita sembra delinearsi in favore della squadra rossonera, ma al 12’ l’ingenuità di Martignago costringe i compagni a stringere i denti per difendere la vittoria: 1-0