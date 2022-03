Tabù siciliane, dopo Palermo e Messina anche il Catania batte l'Avellino: 1-0

Ancora fischi per l’Avellino. Nel recupero di campionato contro il Catania – match rinviato a causa della neve – i lupi escono sconfitti dal Partenio-Lombardi. Basta una rete di Sipos al 17esimo della ripresa per permettere agli ospiti di portare a casa il bottino pieno. I biancoverdi anche in superiorità numerica, dopo l'espulsione al ventesimo del secondo tempo, non riescono a inquadrare la rete avversaria. Ci provano in più occasioni. Ma sono poche le giocate buone. A fine gara una nuova contestazione da parte della tifoseria, costretta a registrare tra le mura amiche un’altra sconfitta. Si tratta del terzo ko contro le siciliane dopo quelli con il Palermo e il Messina.

AVELLINO-CATANIA 0-1

MARCATORI: 17' st Sipos (C)

AVELLINO (3-5-2): Forte; Ciancio (26' st Mastalli), Silvestri, Dossena; Rizzo (44' st Mocanu), Carriero (26' st Micovschi), Aloi, Kragl, Tito (36' st Plescia); Murano, Kanoute. A disp.: Pane, Pizzella, Stanzione, De Francesco, Tarcinale. All.: Gautieri.

CATANIA (4-3-3): Stancampiano, Albertini, Monteagudo, Lorenzini, Zanchi (27' st Pinto); Rosaia (39' st Izco), Cataldi, Provenzano (1' st Biondi); Simonetti (39' st Ropolo), Sipos, Russini (22' st Pino). A disp.: Coriolano, Sala, Claiton, Ercolani, Bianco, Piccolo, Russo. All.: Baldini. ARBITRO: Sig. Andrea Bordin della sezione di Bassano del Grappa.