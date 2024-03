Smaltite le scorie del poker subito dal Benevento, il Sorrento torna in campo stasera (ore 20.45, Sky sport 255) allo stadio Viviani contro il Potenza. I rossoneri giocano "in casa" sul campo della squadra "ospite". Sono i paradossi di questa stagione lontana dal campo Italia: un derby tra due squadre con lo stesso stadio. Scontate le squalifiche, tornano al centro della difesa Blondett e Fusco, ancora out Martignago (squalificato) e Kolaj (infortunato), rientra, invece, Loreto, assente a Benevento.

Maiuri ripristina il tradizionale 4-3-3: unico dubbio la scelta del terzo attaccante da affiancare a Ravasio e Vitale, Badje o Scala. «Già dalla partita con il Potenza sottolinea l'allenatore rossonero dobbiamo ripartire con grande intensità. Non è possibile passare dal primo tempo con il Benevento dove potevamo passare in vantaggio ad una ripresa che ci ha messo in difficoltà dopo la prima rete subita. Questa squadra ha le risorse per vincere con il Potenza: dobbiamo superare i condizionamenti mentali che subentrano nel corso delle partite perché abbiamo le potenzialità per farlo in maniera concreta».

Assente contro il Benevento, Ciro Loreto tornerà ad occupare l'out sinistro, con la stessa determinazione che ha caratterizzato il suo positivo contributo alla squadra. «Non ci dobbiamo lasciare condizionare dal dover giocare in casa sul campo della nostra avversaria spiega Loreto -. Siamo abituati a giocare fuori casa le partite. Per me, come per i miei compagni, c'è una grande voglia di riscatto dopo una pesante sconfitta, peraltro immeritata nel punteggio». Ventisei anni, originario di Ottaviano, 27 presenze quest'anno alla quinta stagione in serie C (1 a Como, 2 alla Turris, 1 al Gelbison), l'esterno rossonero assicura di aver recuperato la condizione fisica per ripartire contro il Potenza, con la salvezza matematica ormai dietro l'angolo. «Non ci siamo posti obiettivi - aggiunge l'esterno rossonero -. La salvezza è una cosa scontata. In ogni partita cercheremo di dare il massimo per puntare sempre più in alto».

C'è voglia di riscattare il pesante 0-3 della partita di andata. «Ero in panchina in quella gara conclude Loreto -. Anche in quella circostanza il risultato ci mortificò oltre i nostri demeriti». Spiragli positivi, infine, sulla pianificazione del restyling del campo Italia: Gianluigi Aponte ha assicurato la sua disponibilità a sostenere il progetto.