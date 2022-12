Dopodomani è in programma la prima giornata di ritorno del campionato di Serie C. L'Avellino riparte dal Pescara, in quella che sarà l'ultima partita prima della pausa. Dopo il match di venerdì ci sarà il rompete le righe, per poi ritrovarsi dopo Natale e mettere nel mirino la Gelbison. In vista del match contro gli abruzzesi mister Rastelli ha blindato i suoi. Partenio-Lombardi off-limits anche ieri, nell'unica seduta di allenamento svolta nel pomeriggio. Estranei e curiosi lontani dall'impianto biancoverde. Il presente si chiama Pescara, per il match di venerdì, fischio di inizio alle 17.30, è stata designata la terna arbitrale. Dirigerà l'incontro Marco Emanuele di Pisa, che sarà assistito da Roberto Allocco di Bra, Stefano Franco di Padova e dal quarto uomo Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola. Se la squadra arbitrale è certa, non si hanno certezze su chi manderà in campo Rastelli. Il mister non ha ancora il quadro completo dei giocatori che riuscirà a recuperare, nel frattempo sono tornati in gruppo Gianmaria Zanandrea e Claudiu Micovschi. Non si sono ancora ripresi dal virus influenzale, Mamadou Kanoute, Julian Llanes, Richard Marcone ed Agostino Rizzo. Nella folta rosa degli indisponibili è da annoverare anche Daniele Franco, che ieri è rimasto a causa per via di un attacco influenzale. Nonostante i tanti indisponibili giocatori hanno lavorato sul campo con intensità. Una prima parte di allenamento è stata dedicata al lavoro atletico, per poi passare alla tattica e ad una partitella finale. Lo staff si augura di poter recuperare qualche altro elemento, ma allo stesso tempo ci si augura che il virus influenzale non mieta qualche altra vittima, per preparare ed affrontare il match contro il Pescara alla pari. In vista del match di venerdì l'unico sicuro della titolarità è Pane.

L'estremo difensore a suon di buone prestazioni ha scalzato la concorrenza ed anche a Viterbo si è confermato essere lucido e prezioso. Uomo salva risultato in più di una circostanza, il mister riparte dall'umiltà del suo portiere. La difesa non dovrebbe subire cambiamenti. La coppia di centrali Moretti/Auriletto ha garantito solidità al reparto biancoverde, continuità. Un solo goal subito nelle ultime cinque partite, pochi pericoli corsi. Là dove non sono arrivati i difensori, è stato Pane a negare la rete agli avversari. Nelle scorse ore sono state analizzate le condizioni fisiche di Auriletto. Il ragazzo è uscito nel recupero del match di Viterbo contro il Monterosi. Secondo lo staff medico nulla di preoccupante, sarà confermato dall'allenatore al centro delle difesa. A centrocampo le cose sembravano migliorare, ma il virus influenzale non permetterà al mister di ampia scelta avendo Franco momentaneamente ko. Rastelli contro il Pescara dovrebbe confermare lo stakanovista Casarini ed il veterano Dall'Oglio, che in termini di esperienza e realizzazioni potrebbe essere un valore aggiunto. Per l'ultimo slot a centrocampo si va verso un testa a testa Matera - Maisto. Il mister potrebbe preferire il pragmatismo dell'ex Potenza, che fino a questo momento è risultato essere l'elemento più continuo della rosa. In attacco Trotta tornerà titolare nel tridente costituto da Russo, poco brillante a Viterbo, e Gambale. Il jolly da poter sfruttare è Tommaso Ceccarelli, che dopo settimane spese in infermeria è finalmente tornato a calcare il rettangolo di gioco del Partenio Lombardi. Potrebbe essere un cambio a partita in corso, uomo d'azione per un cambio di ritmo e creare vantaggio con l'uno contro uno, magari facendo arrivare qualche palla giocabile in più per Gambale. Nell'ultima uscita l'attaccante ex Montevarchi ha avuto a disposizione pochi palloni, soprattutto sono arrivati pochi cross. Difficile vedere Murano partire titolare. L'attaccante contro il Monterosi non è riuscito a sfruttare l'ennesima occasione. Per lui il futuro è certamente lontano da Avellino.