La Cavese ha reso noto che alcuni tesserati sono risultati positivi nell'ultimo ciclo di tamponi cui è stato sottoposto il gruppo di prima squadra. Sarebbero 6 secondo indiscrezioni tutte da confermare. Al netto del numero esatto di tesserati, comunque, nella giornata di oggi saranno eseguiti nuovi controlli secondi i protocolli vigenti.

Così come dovrebbero essere eseguiti anche nella giornata di domani, nell'immediata vigilia della gara casalinga con il Monopoli. La Cavese ha provveduto a segnalare i casi di positività alla Lega di Serie C per le opportune valutazioni, in base alle indicazioni dell'Asl.

Si spera di evitare quanto accaduto per la gara Palermo-Turris di pochi giorni fa. Inizialmente posticipata di alcune ore, la gara è stata rinviata definitivamente dopo che i due club avevano consegnato le rispettive distinte di gara all'arbitro. Insomma, uno stop last minute dettato dalla decisione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo che, valutato il numero dei positivi accertati, aveva imposto l'impostamento ai calciatori rosanero.

