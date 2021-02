Dieci giorni fa il trasferimento di Luca Pandolfi dalla Turris al Brescia con la formula del prestito con diritto/obbligo di riscatto. Il giorno dopo la notizia dell’infortunio – al menisco – dell’attaccante. È finita adesso al vaglio del Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti, la vicenda contrattuale relativa al passaggio dell’ex Entella al club di Cellino.

Il Brescia ha infatti depositato reclamo chiedendo in via cautelare la sospensione dei contratti intercorsi sia con la Turris che con il calciatore e, nel merito, l’annullamento o comunque la dichiarazione di inefficacia/nullità degli stessi contratti. Il club lombardo, riportandosi a norme del codice civile, ha posto a fondamento delle proprie domande il comportamento doloso – o comunque colposo – della Turris, che sarebbe stata a conoscenza dell’infortunio del calciatore senza tuttavia comunicarlo in sede di trattativa, di fatto esponendo le Rondinelle alla stipula di un contratto (330mila euro per il prestito fino a giugno 2021 + 170mila per il riscatto) che non sarebbe stato sottoscritto se la circostanza dell’infortunio fosse stata resa nota. Tra le circostanze dedotte dal Brescia, quella relativa all’esito della visita specialistica cui Pandolfi sarebbe stato sottoposto da parte degli ortopedici di fiducia del club, che avrebbero certificato un infortunio di grave entità, al punto da prevedere uno stop di quattro mesi.

La Turris ha affidato la propria difesa all’avvocato Chiacchio.

Con dispositivo pubblicato quest’oggi, il Presidente del Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti, ha rigettato l’istanza cautelare «ritenuto che non sussistono i presupposti per procedere con decreto monocratico urgente sulla richiesta di sospensiva», fissando «l’udienza di discussione del ricorso … in termini abbreviati … in data 23 febbraio 2021, in modalità videoconferenza».

Nessuna dichiarazione ufficiale al momento da parte della Turris. L’unica informazione trapelata riguarda la ricezione del referto dell’esame diagnostico cui Pandolfi si sarebbe sottoposto di propria iniziativa in data 1 febbraio: il club corallino l’avrebbe ricevuto via mail solo il successivo 2 febbraio, trasmettendolo immediatamente al Brescia. Non ne avrebbe insomma avuto conoscenza il giorno prima (nel reclamo risulta confermata la data di inoltro del referto da parte della Turris).

Nei giorni scorsi ci sarebbe stato un approccio da parte delle Rondinelle allo scopo di ottenere una riduzione dell’importo concordato per il riscatto.

