Juve Stabia, solo 1-1 a Catanzaro: Della Pietra evita la clamorosa beffa

E’ un punto preziosissimo quello centrato dalla Juve Stabia a Catanzaro, contro una delle outsider del Bari schiacciasassi del campionato. Dopo l’amarezza col Monterosi al Menti, l’undici di Sottili esce indenne da un Ceravolo che si conferma campo ostico per i colori gialloblù.

Una gara disputata su buono livelli, diverse occasioni da parte dei gialloblù, con l’ex di turno, Evacuo, Scaccabarozzi, Panico, sui quali si salva l’ex Branduani. Il vantaggio calabrese arriva addirittura allo scadere della partita, con un altro ex, Bombagi, che capitalizza a due passi da Sarri una punizione dalla lunga distanza dei calabresi.

Nel finale, a gara praticamente scaduta, Della Pietra trova il guizzo ed il gol che evitano quella che sarebbe stata un’autentica beffa per gli stabiesi. Prossima settimana con il posticipo di lunedì 29 contro il Taranto, per la Juve Stabia l’occasione interna per rimettersi in corsa.