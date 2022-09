Juve Stabia, abbonamenti ribassati e biglietti omaggio per i tesserati

In vista della sfida di domenica prossima, il derby con la Turris, la Juve Stabia cerca di dare un ulteriore slancio alla campagna abbonamenti, che chiuderà proprio in occasione della seconda di campionato. Oltre 1200 le tessere già sottoscritte, il club lancia oggi una nuova iniziativa, tagliando ulteriormente il costo dell'abbonamento, e riservando a chi aveva già acquistato il tagliando ad un costo maggiore, i biglietti nelle "giornate gialloblù" e della coppa Italia: "I tifosi la nostra forza, la nostra voce! Siete voi il nostro ‘Dodicesimo Uomo".

Nell’ottica di rilanciare il sodalizio vincente Juve Stabia-tifosi, la società vuole andare incontro alle esigenze dei nostri sostenitori e ha così deciso di prolungare la campagna abbonamenti ‘Dodicesiomo Uomo’ fino alla gara con la Viterbese di sabato 24 settembre 2022. Lo stadio Romeo Menti è da sempre stato un fortino, uno stadio caldo dal tifo eccezionale. Vedere il Menti pieno, gremito in ogni ordine di posto, sentire la Vostra voce per 90 minuti e oltre sostenere i nostri colori, è per noi l’obiettivo, un motivo d’orgoglio.

Il club del Presidente Andrea Langella, vuole farvi un ulteriore regalo e, infatti, i prezzi torneranno ad essere i seguenti:



Curva 80,00 € / ridotto donne, Under 16 nati dal 01/01/2007 ed Over 65 nati prima del 31/12/1957 – 60 €;Distinti 110,00 € / ridotto donne, Under 16 Under 16 nati dal 01/01/2007 ed Over 65 nati prima del 31/12/1957 – 90 €;Tribuna Scoperta 130,00 € / ridotto donne, Under 16 nati dal 01/01/2007 ed Over 65 nati prima del 31/12/1957 – 120,00 €;Tribuna Coperta 200,00 € / ridotto donne, Under 16 nati dal 01/01/2007 ed Over 65 nati prima del 31/12/1957 – 170,00 €;Vip Club 1000,00 €.

Al costo dell’abbonamento vanno aggiunti i diritti di prevendita di € 2.

Chi ha sottoscritto l’abbonamento dal 1 luglio al 31 luglio, riceverà in omaggio i biglietti d’ingresso per le 2 giornate gialloblè previste nella stagione calcistica 2022/2023. Chi, invece, ha sottoscritto l’abbonamento dal 1 agosto al 5 settembre, oltre a ricevere in omaggio i biglietti d’ingresso per le 2 giornate gialloblè previste nella stagione calcistica 2022/2023, riceverà in regalo anche il biglietto d’ingresso per la gara del primo turno di coppa Italia. Uniti si vince, insieme tutto è più semplice! Siete Voi il ‘Dodicesimo Uomo’ #12uomo ed è arrivato il momento di ritornare a sostenere i vostri beniamini"