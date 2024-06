Juve Stabia: nasce l'Academy alla ricerca di nuovi talenti campani

Nasce l'Academy della Juve Stabia, un sogno, quello del presidente Andrea Langella, da sempre attento alla valorizzazione dei giovani e del territorio, che diventà realtà.

Raggiunto l'accordo con il comune di Cercola, per avvicinare il settore a Castellammare, giunge l'annuncio ufficiale del club: «La S.S. Juve Stabia 1907 è lieta di annunciare il lancio della sua prima Academy. Un’iniziativa innovativa, ideata e promossa dal Presidente Andrea Langella. Questo progetto si propone come un’opportunità senza precedenti per i giovani locali. L’Academy Juve Stabia sarà un sostegno ai giovani che vogliono fare sport e calcio nello specifico in un ambiente stimolante e professionale in cui sviluppare le proprie abilità. Attraverso programmi di allenamento mirati e un’attenzione personalizzata, i partecipanti avranno l’opportunità di crescere sia come giocatori che come individui. La volontà è crescere nel palcoscenico del calcio giovanile, con l’insegnamento di valori come il fair play, la disciplina e il lavoro di squadra. La Juve Stabia crede nell’importanza di investire nelle giovani generazioni, preparandole ad una vita sportiva per eccellere in qualsiasi campo futuro scelgano. Il Presidente Andrea Langella e l’Amministratore Unico Filippo Polcino presentano l’organigramma dell’Academy Juve Stabia che sarà composto da una squadra dirigenziale che garantirà efficace gestione ed eccellente sviluppo. L’organigramma è così composto: Presidente: Andrea Langella - Amministratore Unico: Filippo Polcino - Amministratore Unico Academy: Alfonso Ranieri - Direttore Generale Academy: Antonio Iavazzo - Direttore Tecnico Academy: Giuseppe Scarpato.Gli allenamenti si svolgeranno allo stadio ‘Giuseppe Piccolo’ di Cercola, per i nati dal 2009 al 2019».