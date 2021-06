Juve Stabia: depositata l'iscrizione, oggi l'accordo con Novellino

Eppur si muove… Manca davvero solo la stesura finale del contratto, quasi certamente annuale, oggi potrebbe essere il giorno della fumata bianca per la Juve Stabia che affiderà la squadra all’ex Napoli ed Avellino, Walter Novellino. In attesa dell’incontro che dovrà ratificare l’accorso, il club dei fratelli Langella ha depositato in Lega tutto l’incartamento necessario all’iscrizione al prossimo torneo di serie C.

Il club ha ormai versato ai tesserati gli emolumenti di aprile e maggio, ivi compresi tutti i contributi, nonché provveduto alla fideiussione necessaria per avere il parere positivo della Co.Vi.Soc. Manca poco, si prospetta un fine settimana infuocato in casa gialloblù, con il mercato che aprirà a breve i battenti con il neo diesse Marra Cutrupi impegnato nella costruzione della squadra da affidare al nuovo allenatore.