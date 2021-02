Ultima giornata intensa per la Juve Stabia. Ultimi fuochi del mercato di gennaio, con tante novità in entrata e in uscita per la squadra di Padalino. Dopo la partenza di Tomei, approdato al Ravenna, arriva un nuovo portiere alla corte dei fratelli Langella: «La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dalla Reggina 1914, a titolo temporaneo, del portiere Alessandro Farroni, classe '97. Il calciatore, natio di Spoleto, è cresciuto calcisticamente nel Perugia per poi vestire le maglie del Foligno, L'Aquila, Matera e Reggina». «Sono felicissimo di essere arrivato alla Juve Stabia. È questo un gruppo fantastico che gioca per una società gloriosa. Non vedo l'ora di mettermi a disposizione del mister e dei compagni», ha detto Farroni che ha scelto il 22 come numero di maglia.

Dopo la tribuna di domenica contro la Vibonese, ai titoli di coda anche Nicholas Allievi e Roberto Codromaz. Il primo approda al Como, dopo quattro annate alla Juve Stabia, caratterizzate, tra l’altro, nel 2018/19 con la promozione in serie B, il secondo, invece, segue Tomei al Ravenna dopo pochi scampoli di partita in gialloblù.

