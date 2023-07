Juve Stabia: al via la campagna abbonamenti

In attesa di annunciare i primi colpi di mercato, a breve attesa la fumata bianca per l'attaccante Candellone, la Juve Stabia apre anche la campagna abbonamenti per la nuova stagione agonistica: "Pronti a ripartire, abbiamo bisogno di Voi! 'E' bello viverla' #nonfartelaraccontare, tutti allo stadio Romeo Menti perchè viverla insieme ha un altro sapore. Parte la campagna abbonamenti per la stagione 2023/2024 che vedrà la Juve Stabia ai nastri di partenza del campionato di Serie C.

L'attesa sta per finire, da martedì 18 luglio a partire dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16 alle 18, dal lunedì al venerdì e il sabato dalle ore 10 alle 12:30, presso il botteghino dello stadio Romeo Menti, e negli orari di apertura dell'Official Store sito in Corso Garibaldi n° 24 a Castellammare di Stabia, sarà possibile acquistare l'abbonamento per la stagione 2023/2024.

Si ricorda che per sottoscrivere la tessera è fatto obbligo di presentazione di un documento di riconoscimento con foto.

Il termine per l'acquisto degli abbonamenti è fissato per la vigilia della prima gara ufficiale di campionato interna.

Questi i prezzi valevoli dal 1 agosto alla vigilia della prima gara interna ufficiale di campionato:

Curva San Marco 95,00 €

Tribuna Varano NO

Tribuna Quisisana 160,00 €

Tribuna Monte Faito A-B 240,00 €

Vip Club 1000,00 €

La società ha deciso di premiare coloro che hanno sottoscritto, lo scorso anno, entro il 3 luglio per la stagione sportiva 2022/2023 il relativo abbonamento, attribuendogli un diritto di prelazione per sottoscrivere la nuova tessera da martedì 18 luglio e tassativamente fino al 31 luglio, senza nessuna eccezione consentita, con i seguenti prezzi:

Curva San Marco 75,00 €

Tribuna Varano NO

Tribuna Quisisana 130,00 €

Tribuna Monte Faito A-B 200,00 €

Vip Club 1000,00 €

E' fatto obbligo di presentare la vecchia tessera al momento dell'acquisto.

La società offre anche la possibilità di sottoscrivere l'abbonamento ridotto (riservato a donne, Under 16 ed Over 65, forze dell'ordine e disabili (con invalidità al 100%)):

Curva San Marco 55,00 €

Tribuna Varano NO

Tribuna Quisisana 120,00 €

Tribuna Monte Faito A-B 170,00 €

Vip Club NO

L'abbonamento è valido per n° 17 ingressi. Non saranno in vendita tessere di abbonamento per il settore Tribuna Varano ma la società si riserva la possibilità di poter mettere, a campionato in corso, a disposizione dei tifosi, i singoli tagliandi validi per una gara. Al costo dell’abbonamento vanno aggiunti i diritti di prevendita di € 2. La società si riserva di indire durante la stagione due giornate gialloblu nel corso delle quali gli abbonamenti non saranno validi per l’accesso allo stadio Romeo Menti".