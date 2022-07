Juve Stabia, via alla nuova stagione: dal 25 il ritiro a Pescocostanzo

Il primo giorno della nuova Juve Stabia. Visite mediche, raduno, quest’oggi il nuovo gruppo che comincerà al Menti la prima fase del ritiro agli ordini di mister Colucci ha avuto l’opportunità di incontrarsi e conoscersi, in attesa dei nuovi innesti che, entro fine settimana, il diesse Di Bari dovrebbe tesserare per consentire al tecnico di cominciare il ritiro (dal 25 luglio) con la quadra quasi al completo. Tra gli assenti dello scorso anno, che hanno lasciato il club, Dini, Squizzato, Eusepi, Giuseppe Esposito, mentre oltre al neo acquisto D’Agostino, i vari Matteo Esposito, Boccia, Todisco. Questo il comunicato ufficiale: “La S.S. Juve Stabia comunica che, per motivi organizzativi, il ritiro precampionato, in vista della stagione 2022/2023, si svolgerà a Pescocostanzo (AQ) dal 25 luglio al 6 agosto 2022. La sede del ritiro sarà l'Hotel Vallefura e gli allenamenti si svolgeranno presso il Centro Sportivo ASD Sport Side. Il raduno, che si è tenuto oggi, ha visto l'inizio delle visite mediche presso lo studio del Dottor Giovanni Porpora e del Dottor Giuseppe Aucello”.