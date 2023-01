Riparte il campionato dopo la breve sosta invernale e la Juve Stabia cerca subito conferme in quella che più di tutte è considerata, alle falde del Faito, la partita. Contro la Turris del grande ex Gaetano Fontana, stasera (20.30) al Liguori, i gialloblù proveranno a consolidare il piazzamento in classifica, in una lotta play-off che sembra poter ancora riservare sorprese, almeno per quanto concerne l'ultimo gradino del podio alle spalle delle inarrestabili Catanzaro e Crotone.

Colucci, che ha chiuso un anno davvero da incorniciare, iniziato con i play-off conquistati lo scorso campionato con il Picerno, fino al quarto posto alla guida della Juve Stabia, sembra sereno, con la squadra motivatissima per una gara che, inutile negarlo, la piazza sente in maniera speciale: «Per me, come mentalità - spiega - non c'è mai una partita che conta più delle altre, ma capisco il tifoso, la passione, la rivalità che a volte c'è nel calcio, e credo che anche i ragazzi abbiano capito quanto Castellammare tenga a questo derby. Discorsi? Motivazioni? Non servono in questi casi. Ne ho giocati di derby, dal primo, storico, a Verona, contro il Chievo, fino a quello di Roma e so bene che gli stimoli vengono da soli. Ciascun calciatore sa dove trovare la giusta carica per metterci quel qualcosa in più che serve per avere la meglio sull'avversario».

Una sola sconfitta, proprio con la Turris all'andata, nelle sfide con le corregionali, la Juve Stabia vuole rifarsi contro un avversario in difficoltà. «È una gara difficilissima ricorda Colucci - loro non sono in un buon momento, è vero, hanno cambiato quattro allenatori, ma questo non deve trarci in inganno, anzi». Il tecnico catechizza i suoi sulle insidie del derby: «Innanzitutto è la prima gara dopo la sosta che, sia pur breve, ti fa comunque staccare la spina. Abbiamo visto quali insidie ci sono dietro l'angolo anche in serie A. Poi, quando c'è un cambio in panchina, ogni calciatore cerca di dare di più, di mettersi in mostra. Personalmente sono dell'idea che quello della Turris sia un buon organico, ma ora più che mai rappresenta un'incognita. Non sappiamo Fontana come li farà giocare, la gestione di certe situazioni della gara. Mi aspetto dai miei grande concentrazione, una partita di spessore, per confermare quanto di buono avevamo fatto fino a Natale».



Non dovrebbero esserci particolari stravolgimenti nell'undici titolare. Il ritorno di Mignanelli sulla sinistra, in difesa, la prima certezza nel reparto dove il vero dubbio è tra la conferma di Altobelli centrale o il ritorno di Cinaglia dopo l'infortunio dell'ultimo mese. A centrocampo Ricci, Berardocco e Scaccabarozzi i candidati a partire dall'inizio. In avanti Zigoni e Pandolfi sembrano certi di una maglia, solito ballottaggio D'Agostino-Silipo come esterno a destra. Prima del derby, la chiusura di Colucci che si commuove al ricordo di Gianluca Vialli: «Ho avuto l'onore di giocarci contro ricorda - io ero alla Lazio, lui alla Juventus. Resterà sempre il capitano, un uomo unico, un esempio per tanti. È sempre stato decisivo tanto in campo, quanto, all'ultimo Europeo, nello staff della Nazionale con i suoi discorsi motivazionali. Con la sua scomparsa il calcio perde tanto».