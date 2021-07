Juve Stabia: Altobelli, Cinaglia e Gomez, un tris per Novellino

La Juve Stabia cala il tris. Il diesse Rubino ha chiuso tre operazioni importanti per consentire all’allenatore Walter Novellino di cominciare a plasmare, nel ritiro di Rivisondoli, la squadra che dovrà guidare il prossimo anno in un torneo di serie C difficile come non mai. In entrata, aspettando gli addii ormai prossimi di Garattoni (Foggia) e Tonucci, il centrocampista Altobelli, ex Salernitana, il difensore Cinaglia, già alla Cremonese, e l’attaccante argentino Victor Gomez. Questi i comunicati del club: “La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del centrocampista Daniele Altobelli, classe ’93. Il calciatore, natio di Terracina (LT), è cresciuto calcisticamente nel Frosinone e ha vestito, tra le altre, le maglie dell'Ascoli, della Pro Vercelli, della Salernitana, della Ternana, della Feralpisalò, del Catanzaro e dell'Arezzo”. Queste le sue prime dichiarazioni: “Sono felice di essere arrivato a Castellammare di Stabia. Orgoglioso di giocare per un grande club come la Juve Stabia”.

“La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del difensore Davide Cinaglia, classe ’94. Il calciatore, natio di Roma, è cresciuto calcisticamente nella Roma e ha vestito, tra le altre, le maglie del Torino, della Feralpisalò, dell'Ascoli, della Cremonese, del Novara e del Gubbio”. Ecco le prime parole in gialloblù: “La piazza di Castellammare di Stabia è straordinaria, non vedo l'ora di giocare al Menti con i tifosi. Sono molto motivato e ho tanta voglia di fare bene”.

“La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dell'attaccante Victor Walker Varas Gomez, classe ’94. Il calciatore, natio di Santa Fe (Argentina), ha vestito, tra le altre, le maglie del Morolo, del Pomezia, del Forlì e del Formia. Queste le sue prime dichiarazioni: “Sono felice di essere arrivato in una piazza così importante. Sono carico e ho tanta voglia di mettermi a disposizione del mister e dei compagni”.