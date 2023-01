Juve Stabia, Altobelli prende per mano i gialloblù: «Questo è un gruppo unito»

Si cercava un leader, e domenica la Juve Stabia lo ha trovato. E’ senza ombra di dubbio Daniele Altobelli il nuovo trascinatore della squadra dei fratelli Langella. Centocampista, poi difensore centrale con Colucci, poi di nuovo a metà campo, e domenica, a Viterbo, il nuovo ruolo da “gladiatore” per condurre la squadra ad un successo prezziosissimo.

Non sono passate inosservata la grinta, la lucidità, e neppure quel gesto ai tifosi sotto la curva per ribadire che la squadra ha davvero gli attributi per andare avanti e giocarsi un piazzamento importante nei play-off: «Sono sempre stato a disposizione dell’allenatore – ribadisce lui -, indipendentemente dal ruolo. Lucenti mi ha chiesto di fare il play davanti alla difesa, e questo mi ha ulteriormente motivato. Spero di poter dare il massimo anche in futuro, questa è una piazza a cui tengo tanto».

A Viterbo la prima del dopo Colucci, aspettando l’annuncio del nuovo allenatore prevista per oggi, ma intanto la Juve Stabia ha risposto presente: «Sappiamo tutti che fine settimana è stato, a dispetto dell’aspetto tattico – spiega Altobelli -, dovevamo dare un segnale forte come gruppo. Ci siamo riusciti, ed ora dobbiamo dare continuità».

L’abbraccio a centrocampo, poi la gioia sotto la curva: «Castellammare è una piazza incredibile, e merita un gruppo di calciatori come il nostro che mette sempre tutto in campo, impegnandosi per la maglia. Sono contento anche per il gol di Silipo, bellissimo, un ragazzo che ha tante qualità e che potrà darci una grossa mano nella seconda parte di stagione».